Елизавета Боярская на Новый год сыграет Бабу Ягу

Известная российская актриса Елизавета Боярская рассказала, как проведет предновогоднюю и новогоднюю недели. Она сообщила, что в этот период будет много работать.

«Я буду играть Шекспира, «Новогоднюю елку» в театре, а также в «Новогоднем приключении Маши и Вити», где играю Бабу Ягу прямо в новогодние праздники. Но у меня будет выходной первого января», - поделилась актриса.

Стоит отметить, что в новогоднюю ночь Боярская будет дома вместе с мужем Максимом Матвеевым и сыном.

«Возможно, с супругом и друзьями пойдем гулять, после того, как уснет ребенок. Для нас это семейный праздник, иногда приглашаем друзей родителей. А в этом году пригласили еще несколько семей моих подруг», - добавила Елизавета.

По словам актрисы, она безумно любит отмечать Новый год дома.

«Вроде все одно и тоже, но мне нравится эта традиция, я не хочу ничего менять. Считаю, что Новый год — это самый семейный праздник, и он должен проходить именно таким образом», - подчеркнула Боярская.

Добавим, совсем скоро актриса примет участие в рождественских чтениях. Впервые в рамках совместного проекта многофункционального комплекса «Кунцево Плаза» и лектории «Прямая Речь» в столице будет организован лекторий, где 25 декабря Лиза Боярская прочтет «Денискины рассказы».