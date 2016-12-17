Розписні пряники до Дня Святого Миколая від Тетяни Литвинової

В ночь на 19 декабря детки (послушные и не очень) засыпают с ожиданием чуда, подарков от Святого Николая, которые они завтра утром найдут под подушкой.

А Святой Николай со своими помощниками-ангелами всю ночь пекут медовые пряники, чтобы угостить всю детвору на планете! Представляете, сколько это нужно напечь пряничков? А потом их ещё и разрисовать!!! Давайте поможем!

Татьяна Литвинова раскрыла все секреты приготовления расписных пряников из козульного теста, которые вы можете приготовить в качестве подарка близким на День Святого Николая.

Ваши родные непременно оценят вкус и красоту такого сюрприза.

Ингредиенты:

Сахар – 250 г

Вода (кипяток) – ½ ст.

Сливочное масло – 100 г

Мука пшеничная – 300 г

Мука ржаная – 200 г

Яйца – 3 шт.

Сода – ½ ч. л.

Соль – 1 щеп.

Корица – 2 ч. л.

Мускатный орех – 1 ч. л.

Сахарная пудра – ½ ст.

Приготовление:

Сварите карамель: половину сахара нагрейте без воды в глубокой сковороде на медленном огне до темно-коричневого цвета и сизого дыма. Влейте кипяток, постоянно помешивая. Добавьте вторую половину сахара.

Остудите до примерно 70 градусов. Добавьте маргарин или масло, затем всыпьте смесь специй. Остудите.

Добавьте 1 целое яйцо и 2 желтка. Постепенно добавляйте муку. Замесите тесто – сначала в миске, затем вымесить на столе до состояния эластичного пластилина: выложите тесто на стол, обваляйте в муке, вымесите; по чуть-чуть подпыляйте стол мукой.

Поставьте в холодильник до затвердевания.

Раскатайте тонко холодное тесто. Вырежьте по картонным шаблонам фигурки. Выпекайте в духовке 4-7 минут при температуре 180 градусов.

Глазурь: взбейте яичные белки с сахарной пудрой.

Остывшее печенье украсить глазурью.

Приятного аппетита!