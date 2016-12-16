Вознесенцы презентовали проект развития велосипедного движения

Пять городов-подписантов Соглашения мэров - Миргород, Вараш (Кузнецовск) Новоград-Волынский, Первомайск и Вознесенск - в рамках польско-украинского проекта «Повышение участия гражданского общества в разработке и внедрении политики и стратегии по климату и энергии в украинских городах» по приглашению Ассоциации энергоэффективных городов Украины и Маршалковского правительства Поморского воеводства (Республика Польша) представили свои проекты в г. Гданьске

Итоговая встреча, во время которой представители городов делились собственным опытом внедрения политики устойчивого энергетического развития на местном уровне и его конечным результатом - консультациями с общественностью, проходила в Европейском Центре Солидарности.

Отдел муниципальных инициатив и энергоменеджмента Управление коммунальной собственности Вознесенского городского совета совместно с ОО «Агентство экономического развития» представил проект «Развитие велосипедного движения в г. Вознесенске», сообщили в пресс-службе ОГА.

Консультации с общественностью по развитию велосипедного движения в Вознесенске проходили в рамках Дней устойчивой энергии с 19 октября по 4 ноября. Результаты анкетирования показали, что подавляющее большинство вознесенцев поддерживают эту инициативу.