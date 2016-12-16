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Стал известен шорт-лист "Оскара" для иностранных фильмов: Украина в него не попала

16.12.16 20:04Сколько просмотров этой статьи158Сколько комментариев этой статьи0

В короткий список премии "Оскар", так называемый шорт-лист, в номинации фильмов на иностранном языке вошли девять картин.

Об этом пишет BBC со ссылкой на Американскую киноакадемию.

Так, в короткий список попали: австралийский фильм "Танна" Бентли Тина и Мартина Батлера, канадская картина "Это всего лишь конец света" Ксавье Долана, картина датчанина Мартина Зандвлиета "Моя земля", немецкий фильм режиссера Марен Аде "Тони Эрдманн", иранский фильм Асгар Фархади "Коммивояжер", норвежский "Выбор короля" режиссера Эрика Поппе, российский фильм "Рай" от Андрея Кончаловского, фильм шведа Ханнес Холма "Вторая жизнь Уве" и швейцарская анимационная лента Клода Барраса "Жизнь кабачка".

Украина в этом году не прислала своего претендента на "Оскар" .

Отмечается, что короткий список был сформирован из 85 фильмов. Дальше он будет сокращен до пяти фильмов.

Номинанты на премию "Оскар" будут объявлены 24 января 2017 года.

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Четверг, 22.12.2016

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