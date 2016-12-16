В Николаеве Оля Полякова обнажилась и приняла ванну в прямом эфире (ВИДЕО)

Фото: Фейсбук

Певица отметила, что любит начинать день с приема ванны, а не душа

В Instagram видео артистки о личной жизни и закулисье концертной деятельности пользуются интересом. Так что Суперблондинка поддалась завела личный влог. Первые два выпуска артистка сняла в собственном доме, а помогала ей старшая дочь Маша, также ставшая героиней видео. Мама и дочь много шутили, рассказывали анекдоты, готовили "правильный" завтрак, а также рассказали об организации и церемонии награждения победителей премии M1 Music Awards. Но третий сюжет удивил фанов Поляковой.

Певица вышла в прямой эфир в Facebook из гостиничного номера в Николаеве, общаясь с поклонниками, звезда набрала ванную, разделась догола и продолжила вещать, снимая свои обнаженные ноги.

"Я еще не дошла до того состояния, чтобы показывать вам "это", – ответила артистка на просьбы подписчиков перевернуть камеру". – Очень боюсь снимать это видео, переживаю, что что-то лишнее попадет в кадр!".

Певица отметила, что любит начинать день с приема ванны, а не душа. Поэтому всюду возит с собой особое дезинфицирующее средство, которым лично обрабатывает поверхности перед водными процедурами.