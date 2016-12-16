Из-за развода с Джоли Питт сделал пластику, - СМИ

В СМИ появилась информация о том, что голливудский актер Брэд Питт после распада своего брака решил омолодиться с помощью пластической хирургии, чтобы вернуть себе уверенность в себе

. Об этом информирует портал Medikforum со ссылкой на журнал National Enquirer.

Через несколько дней Брэд Питт отпразднует свое 53-летие, однако поверить в это довольно сложно. Актер является одним из самых моложавых на вид голливудских холостяков данной возрастной группы и, несмотря на свой возраст, стал самым популярным актером в Google в уходящем году.

Однако расставание с Анджелиной Джоли повлияло на самооценку актера и он решил вернуть себе уверенность в себе, улучшив свой внешний вид. Улучшать его Брэд решил с помощью пластических хирургов. По данным инсайдера Питт уже сделал уколы ботокса и пилинг, а также перенес блефаропластику.

«Он чувствует себя мертвым изнутри, поэтому хочет выглядеть на миллион долларов снаружи», - рассказал инсайдер корреспондентам журнала.

Тот же источник сообщил журналистам, что после расставания с Джоли актер сделал фейслифтинг (подтяжка лица), результаты которого очень обеспокоили его родственников. Близкие звезды Голливуда переживают, что резко увлекшийся пластикой Брэд может испортить свое лицо.

Официальные представители звезды фильма «Союзники» пока никак не комментируют слухи о перенесенных Питтом пластических операциях, поэтому верить в их правдивость рано. Тем более что другие источники опровергают заявление инсайдера, давшего интервью журналу, и утверждают, что актер и так выглядит молодо благодаря хорошим генам и портить свою внешность омолаживающими процедурами он не намерен.