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Похищенные нацистами картины будут переданы в музей в Швейцарии

16.12.16 18:00Сколько просмотров этой статьи153Сколько комментариев этой статьи0

Суд в Германии постановил, что коллекция искусства, собранная во время правления нацистов, может быть передана на хранение музею в Швейцарии

. Коллекция принадлежала Корнелиусу Гурлитту, чей отец был торговцем произведениями искусства в нацистской Германии.

Корнелиус Гурлитт скончался почти три года назад и завещал свою коллекцию музею изящных искусств в Берне, однако завещание было оспорено в суде его племянницей. Ута Вернер требовала отдать коллекцию ей.

Суд ее прошение отклонил, придя к выводу, что когда Гурлитт писал свое завещание, он был в здравом уме.

Власти в Германии обнаружили тайник в квартире Гурлитта весной 2012 года. Среди найденных полотен - работы Пабло Пикассо, Анри Матисса, Марка Шагала, Эдварда Мунка, Макса Либермана, Эмиля Нольде и Пауля Клее.

Насколько известно, некоторые из картин были украдены нацистами у евреев.

Коллекция должна быть выставлена в Берне в 2017 году. Бернский музей приветствовал решение суда, добавив, что не намерен хранить всю коллекцию, а лишь те полотна, "которые, скорее всего, не были украдены".

Музей также намерен тесно сотрудничать с властями Германии и экспертами, для того чтобы установить происхождение всех картин и вернуть полотна законным собственникам.

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Четверг, 22.12.2016

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