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Физик объяснила, почему Санта-Клаус не стареет

15.12.16 20:00Сколько просмотров этой статьи183Сколько комментариев этой статьи0

Физик Кэти Шин из Эксетерского университета (Великобритания) заявила о том, что ей удалось найти научное объяснение тому, как Санта-Клаус успевает за одну ночь доставить подарки 700 млн детей, пишет Eurekalert.

Также Шин отметила, что она разобралась в том, как Санта-Клаусу удается не застрять в дымоходах и почему его никто не видит.

Все дело в том, что Санта и его олени перемещаются по миру на огромной скорости. Из-за этой скорости они уменьшаются и могут легко поместиться в печной трубе. Но, как предупредила Шин, Санта не должен останавливаться в трубе ни на секунду, ведь он сразу же вырастет до обычного размера. Чтобы успеть развести подарки детям по всему миру, упряжка Санты двигается со скоростью в 10 млн км/час. Из-за такой высокой скорости его никто не может рассмотреть. Шин отметила, что, благодаря эффекту Доплера, Санта-Клауса никто не слышит.

Также Шин посоветовала всем детям оставлять на столах молоко и печенье. Ведь, по ее словам, чтобы успеть ко всем детям Санте и его оленям необходимо очень много энергии.

Публиковать свое исследование про работу Санты физик не намерена. По ее словам, все расчеты она проделала только для того, чтобы заинтересовать детей наукой.

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Четверг, 22.12.2016

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