Фотосервис Instagram представил рейтинг самых красивых и популярных девушек 2016 года. В список попали те обладательницы аккаунтов в Instagram, которые имеют наибольшее количество фолловеров.

Согласно составленному рейтингу на первом месте оказалась Джиджи Хадид. За публикациями девушки следят более 16 млн подписчиков. Хадид стала известной благодаря своей деятельности в модельном бизнесе и на телевидении.

На втором месте самых красивых и популярных представительниц прекрасного пола в Instagram - Кара Делевинь - популярная и очень востребованная модель, которая также успела попробовать себя на актерском поприще, снявшись в картине «Отряд самоубийц».

На 3-м месте - Хейли Болдуин - представительница модельной сферы, которая радует своих подписчиков новыми фотографиями с различных мероприятий.

Instagram назвал самых сексуальных девушек 2016 года Instagram назвал самых сексуальных девушек 2016 года 15 декабря 2016, 09:00 0 0 0 0 0 0 0 Фотосервис Instagram представил рейтинг самых красивых и популярных девушек 2016 года. В список попали те обладательницы аккаунтов в Instagram, которые имеют наибольшее количество фолловеров.

Согласно составленному рейтингу на первом месте оказалась Джиджи Хадид. За публикациями девушки следят более 16 млн подписчиков. Хадид стала известной благодаря своей деятельности в модельном бизнесе и на телевидении.

На втором месте самых красивых и популярных представительниц прекрасного пола в Instagram - Кара Делевинь - популярная и очень востребованная модель, которая также успела попробовать себя на актерском поприще, снявшись в картине «Отряд самоубийц».

Instagram назвал самых сексуальных девушек 2016 года

На 3-м месте - Хейли Болдуин - представительница модельной сферы, которая радует своих подписчиков новыми фотографиями с различных мероприятий.

С совсем небольшим отставанием (менее чем на 100 тысяч подписчиков) на четвёртой строчке рейтинга оказалась младшая сестра обладательницы первого места Джиджи Хадид - 20-летняя красотка Белла.

Замыкает пятерку американская модель и актриса Эмили Ратаковски.

Отметим, что при составлении рейтинга учитывались следующие критерии популярности: количество фолловеров и фото, которые известные личности публикуют для других пользователей.