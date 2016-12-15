Порошенко открыл новый завод

Предприятие будет производить кабельно-проводниковую продукцию для автомобильного концерна

Президент Украины Петр Порошенко открыл новое предприятие "СЭ Борднетце-Украина" – производителя кабельно-проводниковой продукции для концерна "Фольксваген", которое начало свою работу в городе Чертков Тернопольской области. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Если в 2014 году главной задачей было остановить врага, в 2015 году – создать собственные Вооруженные Силы, то в 2016 году главной задачей является поднятие экономики", – сказал президент, выступая перед работниками предприятия, во время рабочей поездки в Тернопольскую и Ивано-Франковскую области.

Глава государства отметил, что после 14 кварталов, когда, начиная с 2012 года происходило падение украинской экономики, "мы имеем первые ростки экономического роста в Украине". Он отметил, что удалось остановить инфляцию, увеличить размеры золото-валютных резервов и активизировать приход иностранных инвесторов.

"Вместо того, чтобы брать кредиты, которые надо возвращать, нужно привлекать инвестиции, которые создают новые рабочие места, дают налоги, новые технологии. Открытие этого производства является залогом и признаком успеха Украины", – сказал президент.

По его словам, открытие нового завода, где объединились потенциалы украинских производителей, немецких и японских инвесторов, является ярким примером взаимовыгодного сотрудничества с иностранными партнерами, а также свидетельством благоприятного делового климата в Тернопольской области.

"Очень приятно разрушать скепсис всех, кто не верит в Украину", – сказал Петр Порошенко. Президент особо подчеркнул, что принципиальным является развитие предприятий в таких городах как Чертков и назвал этот пример продолжением политики децентрализации, которая позволяет местным общинам получать значительную часть средств для собственных нужд и развиваться общинам. "Децентрализация, когда власть и деньги из Киева отдаются общинам, привела к резкому росту местных бюджетов", – сказал Петр Порошенко и добавил, что перевыполнение местных бюджетов благодаря этой реформе составило 60%.

"Впервые объединенные территориальные общины получили средства на развитие", – отметил президент и подчеркнул, что власть делает решительные шаги по эффективному использованию средств в условиях прозрачности и направлению их на ремонты и строительство школ, детских садов, больниц и дорог.

Президент отметил, что чертковский филиал завода "Борднетце-Украина" – это 500 новых рабочих мест. Летом следующего года планируется завершить вторую очередь и ввести в эксплуатацию производство электронного и электрического оборудования для автотранспортных средств. Это обеспечит рабочими местами еще полторы тысячи жителей Тернопольской области.

Президент подчеркнул, что впервые правительством принято решение повысить минимальную заработную плату не на 10%, 15% или 20%, а более чем в два раза: "Работающий человек теперь будет получать не менее 3200 грн". Он отметил, что такие шаги позволят не только повысить социальные стандарты, но и обеспечить увеличение поступлений в Пенсионный фонд и местные бюджеты.

Глава государства подчеркнул, что в Украине продолжаются важные реформы, и поблагодарил инвесторов, которые поверили в Украину: "Они не просто голосуют за Украину. Они голосуют евро, долларом и гривней".

Президент поздравил присутствующих с наступающими праздниками Святого Николая и Нового года.

Петр Порошенко ознакомился с производственным процессом и пообщался с трудовым коллективом предприятия.

Справка. "СЭ Борднетце-Украина" – международная компания, основанная компанией "Сумитомо Электрик Борднетце" в 2006 году. Предприятие является системным разработчиком и поставщиком продукции для моделей автомобилей "Фольксваген", "Шкода", "Сеат", "Ауди". Группа компаний представлена заводами и представительствами, которые расположены в разных странах мира с более чем 10 тысячами работников.