Двойник Обамы боится потерять работу после инаугурации Трампа

Мужчина перенес несколько пластических операций, чтобы быть похожим на президента США

30-летний китайский актер Сяо Цзиго, который прославился благодаря внешнему сходству с президентом США Бараком Обамой, боится, что может потерять работу после того, как новый глава страны Дональд Трамп переедет в Белый дом, сообщает Daily Mail.

Впервые Сяо Цзиго появился на ТВ в образе Обамы в 2012 году. Мужчина быстро стал популярным в интернете. Чтобы стать еще больше похожим на президента США, он перенес несколько пластических операций.

Актер надеется, что ему не придется менять амплуа, однако понимает, что после окончательного ухода Обамы с поста президента китайцу будет сложнее найти работу. Как бы то ни было, Цзиго говорит, что благодарен американскому лидеру за популярность, которую актеру удалось заработать за годы выступлений по телевидению.

Кстати, у Дональда Трампа тоже есть актер-двойник. Республиканца сыграл Алек Болдуин в одном из комедийных шоу. Эксцентричный миллиардер остался недоволен работой звезды, заявив, что тот намеренно исказил его образ.

Напомним, выборы президента США прошли 8 ноября. Процедура голосования выборщиков, которые формально избирают главу государства, состоится 19 декабря.

Его итоги будут утверждены Конгрессом 6 января 2017 года, еще через две недели состоится инаугурация нового главы государства.