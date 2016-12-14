Завтра состоится суд о госперевороте в Украине

Прямая трансляция суда будет вестись в Интернете

В четверг, 15 декабря, с 10.00 (по киевскому времени) начинается рассмотрение гражданского дела об установлении факта, имеющего юридическое значение – государственный переворот.

Смотрите прямую трансляцию на сайте украинского оппозиционного издания «Голос правды»:

https://golospravdy.com/15-dekabrya-s-10-00-pryamaya-translyaciya-suda-o-gosperevorote-v-ukraine/

Как ранее сообщалось, народный депутат Украины V, VI, VII созывов Владимир Олейник, руководствуясь Декларацией ООН о правах и свободах человека, ратифицированной как в России, так и в Украине, начал суд о признании государственного переворота в Украине в 2014 году.

Был поставлен вопрос о привлечении в качестве заинтересованных лиц по данному делу министра иностранных дел Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, председателя Конституционного совета Франции Лорана Фабиуса (в феврале 2014 года – министр иностранных дел Франции), Радослава Сикорского (в феврале 2014 года – министр иностранных дел Польши), Виктора Януковича (в феврале 2014 года – президент Украины) и Петра Порошенко (в феврале 2014 года – народный депутат Украины).

Виктор Янукович подтвердил своё участие в данном процессе как заинтересованное лицо.