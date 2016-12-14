В Николаеве определят лучшего юриста Николаевщины
|14.12.16 18:51
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Традиционно, уже пятый год подряд, в Николаевской области вручается награда «Юрист года Николаевщины».
Об этом сообщили в областной общественной организации "Союз юристов Николаевщины".
«Юрист года Николаевщины» - средство признания заслуг высококвалифицированных юристов перед областью, популяризации профессии юриста, чествование средств массовой информации за весомый вклад в развитие правовой культуры общества, повышение уровня доверия граждан к специалистам правовой сферы.
Это первый и единственный региональный проект в Украине, который объединил юристов государственной сферы, общественного и частного сектора.
Вручение награды будет проходить при поддержке Главного территориального управления юстиции в Николаевской области 16 декабря.
Награждение состоится в следующих номинациях:
• Работник местного общего суда
• Работник апелляционного суда
• Работник административного суда
• Работник хозяйственного суда
• Юрист органов исполнительной власти
• Юрист органов юстиции
• Юрист - сотрудник СБУ
• Юрист органов Национальной полиции
• Юрист года Николаевщины
• Адвокат
• Юрисконсульт
• Нотариус
• Юрист-ученый, преподаватель
• Студент - юрист
• Лучший журналист в воспитании правового сознания граждан.