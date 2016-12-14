В Николаеве определят лучшего юриста Николаевщины

Традиционно, уже пятый год подряд, в Николаевской области вручается награда «Юрист года Николаевщины».

Об этом сообщили в областной общественной организации "Союз юристов Николаевщины".

«Юрист года Николаевщины» - средство признания заслуг высококвалифицированных юристов перед областью, популяризации профессии юриста, чествование средств массовой информации за весомый вклад в развитие правовой культуры общества, повышение уровня доверия граждан к специалистам правовой сферы.

Это первый и единственный региональный проект в Украине, который объединил юристов государственной сферы, общественного и частного сектора.

Вручение награды будет проходить при поддержке Главного территориального управления юстиции в Николаевской области 16 декабря.

Награждение состоится в следующих номинациях:

• Работник местного общего суда

• Работник апелляционного суда

• Работник административного суда

• Работник хозяйственного суда

• Юрист органов исполнительной власти

• Юрист органов юстиции

• Юрист - сотрудник СБУ

• Юрист органов Национальной полиции

• Юрист года Николаевщины

• Адвокат

• Юрисконсульт

• Нотариус

• Юрист-ученый, преподаватель

• Студент - юрист

• Лучший журналист в воспитании правового сознания граждан.