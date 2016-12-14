Николаевские спасатели "ликвидировали" последствия взрыва на хлебокомбинате

На базе предприятия «Николаевский комбинат хлебопродуктов» прошли гарнизонные тактико-специальные учения личного состава Николаевского городского гарнизона оперативно-спасательной службы гражданской защиты - спасатели оттачивали свое мастерство в тушении пожаров.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области

Объектом для отработки был избран «Николаевский комбинат хлебопродуктов», который расположен в Заводском районе г. Николаева.

Основное направление деятельности предприятия - прием, хранение и переработка зерна пшеницы и ячменя. На территории завода расположены административный корпус, элеватор, зерносушилка, комбикормовый завод, мельница, другие админздания и корпуса.

Мельничный завод №1, где и проводилась отработка, имеет пожарную нагрузку. Опасность в данном случае составляет скопление мучной пыли и работающее мукомольное оборудование. Возникновение пожара может привести к многочисленному материальному ущербу и травмированию работников, работающих и в ночное время.

По тактическому замыслу, из-за нарушения технологического процесса и увеличения концентрации мучной пыли в помещении размолочного отделения, расположенного на третьем этаже здания, произошел взрыв. В результате этого произошло разрушение конструкций у лестничной клетки, в завалах оказались работники. Возник пожар условной площадью 80 кв. м, и образовалось задымление с третьего по пятый этаж. В помещении диспетчерской и забойного отделения на третьем этаже остались 2 сотрудника, еще 2 -находились выше на этажах и были не в состоянии самостоятельно выйти наружу.

В ходе учений проверено своевременность и правильность принятых мер со стороны администрации и сотрудников добровольной пожарной дружины предприятия, а именно оповещение соответствующих служб, эвакуация обслуживающего персонала, тушение пожара первичными средствами.

Спасательными подразделениями, которые прибыли на место по повышенному номеру вызова, приняты меры, направленные на спасение людей, которые находились в опасной зоне, поданы стволы на защиту смежных с очагом огня помещений и тушение пожара.

Для координации принимаемых решений на месте организована работа штаба на пожаре. В общем, от Службы спасения в учениях приняли участие 45 человек личного состава и привлечено 12 единиц техники.

Подводя итоги, начальник оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области Владимир Кубрак отметил: "Николаевский комбинат хлебопродуктов является мощным предприятием нашей области. Возникновения пожара на его территории может привести к непоправимым последствиям. Именно поэтому мы провели данные тренировки и повысили уровень своего мастерства, изучили оперативно-тактическую характеристику и проверили готовность к реагированию добровольной пожарной дружины. Все участники справились с поставленными задачами, учения прошли на достаточном уровне".