Трамп после инаугурации повесит в Овальном кабинете предсказание от Никсона 1987 года

Новоизбранный президент США Дональд Трамп хочет после своей инаугурации повесить на стене в Овальном кабинете Белого дома письмо от экс-президента страны Ричарда Никсона с предсказанием победы миллиардера на президентских выборах.

Об этом пишет Politico со ссылкой на ближайшее окружение Трампа.

Трамп получил письмо от Никсона в 1987 году, после того, как первая леди Пэт Никсон увидела интервью с Трампом в американском телешоу The Phil Donahue Show.

"Дорогой Дональд, я не смотрел передачу, но миссис Никсон сказала, что вы были великолепны на шоу Donahue. Как вы можете себе представить, она является экспертом в политике и прогнозирует, что, если вы решите баллотироваться в президенты, вы победите", - говорится в тексте письма.

Республиканец показал это письмо в ноябре 2016 года во время интервью телеканалу Fox News. Тогда Трамп рассказал, что Никсон всегда хотел, чтобы он баллотировался в президенты.