В Google рассказали, что чаще всего искали украинцы в Интернете в 2016 году Поисковик составил рейтинг запросов, людей, ТВ-шоу, фильмов, сериалов и популярных вопросов Украинский офис Google представил срез поисковой активности украинцев в Интернете. Google Zeitgeist — это рейтинги самых популярных запросов года. Об этом сообщает Ain.ua. В рейтингах представлены запросы, которые на протяжении года росли быстрее всего и показывают всплеск интереса пользователей к событиям, персонам и вопросам. В Google показали рейтинги популярных запросов, личностей, фильмов, ТВ-шоу, сериалов и прочего (на первой позиции стоит запрос, наиболее часто задававшийся в поиск и т.д.) ЗАПРОСЫ ГОДА Евро 2016 Физрук 3 сезон Мажор 2 сезон Евровидение 2016 Отряд самоубийц Игра престолов 6 сезон Кухня 6 сезон Холостяк 6 PokemonGO Олимпийские игры 2016 в Рио ПЕРСОНА ГОДА Джамала Дональд Трамп Тарас Позняков Алан Рикман Павел Шеремет Моторола Монатик Марго Робби Надежда Савченко Мисс Кэти ФИЛЬМ ГОДА Отряд самоубийц Дэдпул Выживший Доктор Стрэндж Звореполис Иллюзия обмана Тайная жизнь домашних животных Восемь лучших свиданий Омерзительная восьмерка Бэтмен против супермена ТВ-ШОУ ГОДА Евровидение 2016 Холостяк 6 Супермодель по-украински 3 Оскар 2016 МастерШеф.дети МастерШеф 6 Битва экстрасенсов 17 сезон Голос країни 2016 Від пацанки до панянки Зважені та щасливі 2016 СЕРИАЛ ГОДА Физрук 3 сезон Мажор 2 сезон Игра престолов 6 сезон Кухня 6 сезон Молодежка 4 сезон Хозяйка Лестница в небеса Интерны 14 сезон Уламки щастя Киев днем и ночью ВОПРОСЫ В категории "вопросы" Google собрал запросы как на украинском, так и на русском языках. Почему: я не нравлюсь парням плямкают во сне так грустно не работает ex.ua мужчины любят, но не женятся коты боятся огурцов королевой запретили въезд в Украину не летают на луну дует ветер нельзя играть свадьбу в високосный год Как: похудеть скачать с ютуба бросить курить заработать в интернете правильно целоваться обновить андроид выйти замуж правильно бегать оформить субсидию скачать покемон го Зачем: коту усы нужно высшее образование вяжут красную нитку на руку дятлу красная шапочка белят деревья человеку ногти мы живем нужны мужчины переводят время выключать телефон в самолете Что такое: високосный год тян гомункул дратути лабутены покемон го brexit оффшор пунктуация обязательный платеж в субсидии ПОКУПКА ГОДА газобетон пуховик квартира щенок мопса айфон 7 жд билеты доллар черный рынок платье для латины кондиционер батут детский На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама