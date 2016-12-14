Николаевские спасатели рассказали дошколятам о зимних опасностях

Сотрудники Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области пришли в гости к воспитанникам детского сада «Жемчужинка» г. Николаева. Они рассказали малышами об основных опасностях зимнего времени года, и как следует себя вести, чтобы не попасть в беду во время прогулки на улице, сообщили в пресс-службе ведомства.

Спасатели рассказывали о гололедице и как обезопасить себя на скользких дорогах, о том, что нельзя ходить под крышами домов, где нависают сосульки, о рисках обморожения, переохлаждения и многое другое.

Также сотрудники Службы спасения подняли тему безопасности во время празднования новогодних и рождественских праздников. Мальчики и девочки узнали об опасностях фейерверков, петард, бенгальских огней и т. п.

Для того, чтобы дошкольники лучше запомнили все правила, спасатели провели подвижные игры, викторины и конкурсы. Детвора продемонстрировала хорошие знания в вопросах безопасности жизнедеятельности.

В дружеской и веселой атмосфере время прошло незаметно. Дети и администрация детского сада поблагодарили спасателей за полезную и интересную встречу и пообещали, что всегда соблюдать правила безопасности, чтобы не попасть в беду!