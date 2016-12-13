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Участниц конкурса красоты раскритиковали за купание с акулами

13.12.16 18:00Сколько просмотров этой статьи207Сколько комментариев этой статьи0

Экологи раскритиковали участниц и организаторов конкурса красоты "Мисс Вселенная" за то, что девушки плавали и фотографировались в бикини с китовыми акулами на Филиппинах, несмотря на призывы активистов отказаться от этой затеи

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Организаторы конкурса красоты устроили у берегов острова Себу промоакцию, призванную привлечь зрителей на финал, который пройдет на Филиппинах в январе 2017 года.

По словам экологов, конкурсантки и организаторы повели себя крайне "безответственно".

Китовые акулы считаются самыми крупными современными рыбами. Экологи ранее неоднократно призывали туристов не подкармливать китовых акул и не плавать с ними, поскольку такое поведение нарушает привычные модели поведения этих рыб.

Как объясняют защитники природы, общение с туристами делает китовых акул легкой добычей для браконьеров, а также провоцирует рыб подплывать ближе к лодкам, из-за чего они могут получить травмы.

Китовая акула, которая может достигать 18-20 метров в длину, питается преимущественно планктоном. Эта рыба считается редким видом, численность которого в последние десятилетия постоянно сокращается. Несмотря на запрет промысла китовой акулы, восстановление поголовья идет очень медленно, в том числе из-за того, что эта рыба часто становится добычей браконьеров.

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Четверг, 22.12.2016

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