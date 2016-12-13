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В Николаеве начали устанавливать главную городскую елку

13.12.16 12:47Сколько просмотров этой статьи217Сколько комментариев этой статьи0

Коммунальщики сегодня приступили к установке главной елки Николаева

Как сообщает корреспондент mk.mk.ua, сейчас с помощью крана специалисты формируют металлический каркас будущей новогодней красавицы. Позже он "обрастет" маленькими елочками, которые вкупе и станут главной елкой Николаева.

Ранее мы писали, что главная николаевская елка в этом году переедет с ул. Соборной на площадь Соборную и будет установлена на месте памятника Ленину, впервые за многие годы поменяв дислокацию.

Еще в ноябре работники коммунальных предприятий уже начали обустраивать колодец для елки, куда проводят электрическую сеть.

Позже в центре Николаева пришлось распилить асфальт под кабель для новогодней елки - работники коммунального предприятия "Хозрасчетный участок механизации строительства" начали прокладывать электропроводку от горисполкома к площади Соборной, чтоб подключить к электричеству гирлянды главной новогодней елки города. Для этого коммунальщики траншеекопателем распилили желоб в асфальте на пешеходном переходе возле здания Николаевского городского совета.

Свои огни главная елка Николаева зажжет 19 декабря. Предполагается, что на площади вокруг нее будет работать ярмарка, а на сцене, которую установят вблизи, дадут концерты.

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