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Последняя в году суперлуна появится на небосводе в ночь с 13 на 14 декабря

13.12.16 07:47Сколько просмотров этой статьи196Сколько комментариев этой статьи0

В ночь с 13 на 14 декабря (со вторника, на среду - прим.) в небе можно будет увидеть последнюю в 2016 году суперлуну. Небесное тело столь ярко подсветится Солнцем, что затмит идущий в этот период на Землю метеорный поток Геминиды.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальное управление по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA).

Яркая Луна "приглушит" видимость метеоров в 5-10 раз, переведя "обычно фантастический" вид метеорного потока Геминиды в разряд второстепенных астрономических событий.

"Наблюдателям сильно повезет, если они смогут увидеть дюжину Геминид в час в пик прохождения метеорного потока", - указано в сообщении NASA.

Явление суперлуния связано с тем, что полная Луна, двигаясь по эллиптической орбите, подходит максимально близко к Земле. Для наблюдателя с Земли суперлуна может выглядеть на 14% больше и 30% ярче, чем когда она находится в максимально удаленной от планеты точке своей орбиты.

В 2016 году жители Земли могли наблюдать три явления суперлуния: 16 октября, 14 ноября и 14 декабря. Однако в 2017 году фаза полной Луны при максимальном приближении спутника к Земле произойдет лишь один раз - 3 декабря.

Геминиды - очень мощный метеорный поток. Это не очень быстрые, яркие и практически не имеющие следов метеоры белого цвета.

Их отличительная особенность - большое количество блестящих болидов (очень ярких метеоров - прим). Астрономы начинают регистрировать этот звездопад ежегодно с конца ноября - начала декабря. В некоторые годы по количеству метеоров Геминиды превосходят даже августовские Персеиды. Радиант потока, то есть точка появления метеоров на небосводе, находится в созвездии Близнецов.

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Четверг, 22.12.2016

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