08.12.16 17:082460
Новый год по-николаевски: пиши письмо Деду Морозу и иди в полицию
|13.12.16 09:07
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В полиции охраны Николаевской области установили ящики для писем Деду Морозу
Таким образом подразделения полиции охраны Николаевщины присоединились к акции «Напиши письмо Святому Николаю и Деду Морозу».
Накануне праздников руководство полицейского подразделения приняло решение помочь осуществить мечты детей, чьи родители стоят на страже правопорядка.
Как сообщает пресс-служба управления, в подразделениях полиции охраны области установлены импровизированные сундучки «Для писем Святому Николаю и Деду Морозу».
До 19 декабря – Дня Святого Николая — дети могут передать свои пожелания для главных персонажей зимы. Кроме того, детворе предложили принять участие в конкурсе творческих работ на новогоднюю тематику. Авторы наиболее трогательных и неординарных писем, а также лучшие новогодние работы будут отмечены подарками.