Новый год по-николаевски: пиши письмо Деду Морозу и иди в полицию В полиции охраны Николаевской области установили ящики для писем Деду Морозу Таким образом подразделения полиции охраны Николаевщины присоединились к акции «Напиши письмо Святому Николаю и Деду Морозу». Накануне праздников руководство полицейского подразделения приняло решение помочь осуществить мечты детей, чьи родители стоят на страже правопорядка. Как сообщает пресс-служба управления, в подразделениях полиции охраны области установлены импровизированные сундучки «Для писем Святому Николаю и Деду Морозу». До 19 декабря – Дня Святого Николая — дети могут передать свои пожелания для главных персонажей зимы. Кроме того, детворе предложили принять участие в конкурсе творческих работ на новогоднюю тематику. Авторы наиболее трогательных и неординарных писем, а также лучшие новогодние работы будут отмечены подарками. На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама