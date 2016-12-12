В Одессе устанавливают главную елку. В Николаеве пока только готовят место

Дерево украсят рождественской звездой, белыми снежинками и 100 тысячами светодиодов

В Одессе сегодня, 12 декабря, возле мэрии на Думской площади начали устанавливать главную новогоднюю елку.

Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Высота елки с верхушкой составляет 20 метров, а ширина – 9 метров. Сделана елка из металлического каркаса и искусственной хвои из итальянского сырья.

Дерево украсят рождественской звездой, белыми снежинками и светодиодными игрушками.

Главным украшением станут гирлянда и дюролайт (прозрачный шнур с расположенными внутри светодиодами – ред.), общей протяженность около четрыех километров. 100 тысяч светодиодов засветятся тремя основными цветами: зеленым, синим и золотистым.

В мэрии уточнили, до 19 декабря новогодние елки будут установлены в каждом районе Одессы. Также скоро коммунальщики украсят улицы разноцветными гирляндами и светодиодной новогодней подсветкой.

Добавим, в Николаеве пока только готовят место под главную городскую елку. На площади Соборной, где в этом году она будет стоять вместо привычной ул. Соборной, закатывают в асфальт место, где раньше находится памятник Ленину. Там скоро и будет установлена елка.