08.12.16 17:082460
Лось застрял ногами в заборе: спасательная операция прошла успешно (ВИДЕО)
|12.12.16 16:34
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Двое мужчин помогли животному освободить ноги, разрубив доски забора
Лоси населяют различные леса и заросли, а также обитают на берегах степных рек и озер. Но им совсем не чуждо и пообщаться с людьми.
В Фейсбуке пользователь Native American Today опубликовал видеоролик с любопытным лосем. Судя по всему, животное хотело пробраться поближе к домам, но на его пути стал забор, пишет "Сегодня". Лось застрял в нем ногами и не смог освободиться самостоятельно.
Двое мужчин помогли животному освободить ноги, разрубив доски забора. После чего лось еще несколько минут постоял, подумал и только затем убежал в неизвестном направлении.