Лось застрял ногами в заборе: спасательная операция прошла успешно (ВИДЕО)

Двое мужчин помогли животному освободить ноги, разрубив доски забора

Лоси населяют различные леса и заросли, а также обитают на берегах степных рек и озер. Но им совсем не чуждо и пообщаться с людьми.

В Фейсбуке пользователь Native American Today опубликовал видеоролик с любопытным лосем. Судя по всему, животное хотело пробраться поближе к домам, но на его пути стал забор, пишет "Сегодня". Лось застрял в нем ногами и не смог освободиться самостоятельно.

Двое мужчин помогли животному освободить ноги, разрубив доски забора. После чего лось еще несколько минут постоял, подумал и только затем убежал в неизвестном направлении.