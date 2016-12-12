Сеть взорвало фото ​Рики Мартина с возлюбленным Юзефом и сыновьями-близнецами

Рики Мартин, 44-летний пуэрто-риканский певец, впервые показался на публике в обществе своего жениха Джвана Юзефа и сыновьями-близнецами Маттео и Валентином.

Счастливая семья посетила в Голливуде премьеру фантастической саги "Изгой один. Звездные войны: Истории". Компания влюбленных мужчин уже появлялась вместе на публике, но тогда с ними рядом не было детей.

Впервые о своей ориентации певец Рики Мартин объявил в 2010 году на официальной странице своего сайта. В 2015 году певец познакомился с английским художником Джваном Юзефом, а в ноябре этого года они узаконили свои отношения.

В 2008 году Рики Мартин стал отцом близнецов, которых родила суррогатная мать.

Рики Мартин родился в 1971 году в Пуэрто-Рико. С 12 лет начал петь в коллективе "Менудо". В Мексике стал популярным певцом, после чего перебрался в США. На сегодняшний день Мартин – самый известный поп-певец в мире, который продал более 85 миллионов альбомов.