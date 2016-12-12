08.12.16 17:082460
В Грузии туриста публично принудили извиняться за голое селфи
|12.12.16 08:17
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Туристу-иностранцу пожелавшему сделать голое селфи на фоне достопримечательностей Сванетии (Грузия) пришлось принести публичные извинения за свои снимки, сообщает информационный портал Sputnik Грузия.
Сделать видео с извинением туриста заставили разгневанные местные жители.
Путешественник на грузинском языке принес извинения всем, кого оскорбил своими фотографиями.
«Я это сделал не с плохими намерениями. Простите», — заявил мужчина.
Имя и фамилия, а также откуда приехал молодой турист не сообщается.
Сванетия — историческая область в горной местности на северо-западе Грузии.