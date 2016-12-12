В Грузии туриста публично принудили извиняться за голое селфи Туристу-иностранцу пожелавшему сделать голое селфи на фоне достопримечательностей Сванетии (Грузия) пришлось принести публичные извинения за свои снимки, сообщает информационный портал Sputnik Грузия. Сделать видео с извинением туриста заставили разгневанные местные жители. Путешественник на грузинском языке принес извинения всем, кого оскорбил своими фотографиями. «Я это сделал не с плохими намерениями. Простите», — заявил мужчина. Имя и фамилия, а также откуда приехал молодой турист не сообщается. Сванетия — историческая область в горной местности на северо-западе Грузии. На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама