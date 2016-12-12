Прогноз курса на следующую неделю

Хакерская атака на компьютерные системы министерства финансов и Госказначейства, произведенная на уходящей неделе, привела к сбою в получении средств из бюджета многими клиентами.

В результате остатки на корреспондентских счетах комбанков в НБУ снизились до минимального с 11 ноября значения – 35,2 млрд гривен.

Многие экспортеры вследствие нехватки гривны для оперативной деятельности были вынуждены увеличить продажу валюты на межбанковском валютном рынке (МВР), что привело к падению котировок. В четверг 8 декабря они достигли 25,72/25,77 гривен (соответственно, «бид»/«оффер»). Национальный банк был вынужден выйти с аукционом по покупке валюты, на котором он выкупил у банков 45,6 млн. долларов США по средневзвешенному курсу 25,7795 гривен.

Падение безналичного доллара оказало влияние и на наличный рынок, где произошло кратковременное снижение курса доллара до 26,83-26,85 гривен на продаже. Однако уже в пятницу рост курса доллара возобновился и на МВР, и на наличном рынке. Котировки безналичного доллара вновь выросли до 26,05/26,15 гривен, а наличный доллар опять подорожал до 27,00-27,05 гривен.

Евро на уходящей неделе резко колебался, реагируя на происходящие в Европе события. В понедельник резкое падение евро к другим ведущим валютам мира было вызвано новостью о негативном результате итальянского референдума, однако позднее евро не только скорректировал свое падение, но и вырос выше первоначального уровня. В четверг евро снова вырос после заседания Европейского центробанка на новости о сохранении учетной ставки на прежнем уровне и намерении сократить ежемесячные объемы выкупа активов, однако позднее резко обвалился, т.к. стало известно, что ЕЦБ решил продлить программу выкупа активов до 9-и месяцев: в результате на рынок будет «выброшено» порядка 540 млрд евро. Кроме того, ЕЦБ заявил, что в случае необходимости готов еще продлить программу QE или увеличить ежемесячный объем покупок. После того, как это решение было озвучено, евро, перед этим выросший до отметки 1,0873, перешел в затяжное падение, достигнув в пятницу отметки 1,0530. А на рынке с новой силой зазвучали разговоры о «паритете» с долларом. Как результат, в Украине евро также подешевел до 28,80 гривен.

Российский рубль в пятницу вырос с 63,38 до 62,20 рублей за доллар после сообщения о приватизации государственной компании «Роснефть». Как стало известно, компании Glencore и Qatar Investment Fund стали новыми акционерами Роснефти, купив 19.5% акций "Роснефти" за 10.5 млрд евро. Впоследствии столь стремительный рост рубля несколько скорректировался.

Что же ожидает доллар, евро и рубль на следующей неделе?

На курс доллара в Украине давят ожидания того, что в ближайшие дни на рынке может появиться избыточное предложение «бюджетной» гривны, которая неминуемо повлияет на курс. В случае, если на следующей неделе Национальный банк вновь не остановит рост на межбанковском валютном рынке, он может продолжиться. Наличный доллар в Украине на следующей неделе, скорее всего, будет находиться в диапазоне 27,00-27,40 гривен. То, как быстро доллар скорректировался после снижения в четверг, свидетельствует о сохранении устойчивого спроса на уровнях ниже 27-и гривен. Следовательно, ожидать повторного снижения на следующей неделе не стоит.

Курс наличного евро на следующей неделе будет всецело определяться настроениями на мировом валютном рынке FOREX. Большинство крупнейших банков и компаний ждут, что евро продолжит падать к доллару. Котировки наличного евро в Украине будут находиться в диапазоне 28,80-29,40 гривен. В случае, если в мире евро начнет корректироваться к доллару в мире, возможно расширение указанного диапазона вверх.

Что касается российского рубля, то его перспективы очень сильно зависят от результатов заседания стран-производителей нефти, которое намечено на субботу 10 декабря в Вене.

В случае, если России удастся убедить страны, не входящие в ОПЕК, сократить объемы ежедневной добычи нефти, это может способствовать росту цены на нефть и, как результат, поддержать рубль. Впрочем, дальнейший рост рубля к доллару все равно ограничен, и дороже 61 рубля за доллар его не ждут. Диапазон колебаний рубля на следующей неделе - 61,50-64,50 рублей за доллар. В Украине стоимость наличного рубля к гривне сильно не изменится и будет колебаться в диапазоне 4,15-4,35 гривен за 10 российских рублей.