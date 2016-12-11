08.12.16 17:082460
Бавария дарит пиво и сосиски за победы над конкурентами
|11.12.16 19:58
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Вчера подопечные Ральфа Хасенхюттля потерпели сенсационное поражение от Ингольштадта (1:0), которое стало для них первым в сезоне.
Это поражение позволило выйти на первое место в турнирной таблице Бундеслиги Баварии, которая разгромила Вольфсбург (5:0).
Председатель Баварии Карл-Хайнц Румменигге пообещал наградить Ингольштадт сосисками и пивом.
«Теперь они могут иметь сколько угодно пива и колбасок из Мюнхена. Они помогли нам на расстоянии. Любой, кто имеет таких соседей как Ингольштадт, не может жаловаться», – сказал Руммениге.
После 14-ти туров Бавария с 33-мя очками занимает первое место в турнирной таблице Бундеслиги. У РБ Лейпциг столько же набранных очков, однако, худшая, чем у мюнхенцев разница забитых и пропущенных мячей.