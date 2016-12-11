Бавария дарит пиво и сосиски за победы над конкурентами

Вчера подопечные Ральфа Хасенхюттля потерпели сенсационное поражение от Ингольштадта (1:0), которое стало для них первым в сезоне.

Это поражение позволило выйти на первое место в турнирной таблице Бундеслиги Баварии, которая разгромила Вольфсбург (5:0).

Председатель Баварии Карл-Хайнц Румменигге пообещал наградить Ингольштадт сосисками и пивом.

«Теперь они могут иметь сколько угодно пива и колбасок из Мюнхена. Они помогли нам на расстоянии. Любой, кто имеет таких соседей как Ингольштадт, не может жаловаться», – сказал Руммениге.

После 14-ти туров Бавария с 33-мя очками занимает первое место в турнирной таблице Бундеслиги. У РБ Лейпциг столько же набранных очков, однако, худшая, чем у мюнхенцев разница забитых и пропущенных мячей.