Умом Россию не понять: на вокзале мужчина разделся догола

На вокзале Новосибирск Главный 9 декабря неадекватный мужчина по каким-то причинам разделся догола.

По словам очевидцев произошедшего, мужчина из-за чего-то обиделся на работников вокзала, обвинив их в «некомпетентном отношении к клиентам».

Свое недовольство он решил выразить довольно странным способом: он разделся догола и начал расхаживать по вокзалу, демонстрируя окружающим свои интимные места.

Чем в итоге закончилось это действо и как отреагировали на мужчину сотрудники полиции, история умалчивает. Все свидетели происходящего с интересом снимали все на видео.