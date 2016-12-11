08.12.16 17:082460
Умом Россию не понять: на вокзале мужчина разделся догола
|11.12.16 18:09
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На вокзале Новосибирск Главный 9 декабря неадекватный мужчина по каким-то причинам разделся догола.
По словам очевидцев произошедшего, мужчина из-за чего-то обиделся на работников вокзала, обвинив их в «некомпетентном отношении к клиентам».
Свое недовольство он решил выразить довольно странным способом: он разделся догола и начал расхаживать по вокзалу, демонстрируя окружающим свои интимные места.
Чем в итоге закончилось это действо и как отреагировали на мужчину сотрудники полиции, история умалчивает. Все свидетели происходящего с интересом снимали все на видео.