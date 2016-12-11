«Тони Эрдманн» признан Европейской киноакадемией лучшим фильмом 2016 года

Специалисты Европейской киноакадемии назвали лучшим фильмом 2016 года киноленту «Тони Эрдманн».

Следует уточнить, что признания критиков удостоился не только фильм, но и сценарист и режиссер Марен Аде.

К слову, актеры Сандра Хюллер и Петер Симонишек, сыгравшие главные роли в фильме «Тони Эрдманн» были признаны самыми лучшими актрисой и актером 2016 года.

Отметим, что данная кинолента рассказывает о трудностях в отношениях между отцом и дочерью. Данная история наполнена иронией и юмором, что позволяет зрителям получить массу удовольствия от простых жизненных ситуаций.

Кстати, Марен Аде стала первой женщиной-режиссером, получившей главную премию.