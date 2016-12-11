В США рассказали, почему их новые корабли так часто ломаются

Вину за частые поломки кораблей ВМС США эксперты переложили на действия технического персонала и членов экипажей.

Ранее комитет Палаты представителей США по вооруженным силам потребовал у руководства ВМС США объяснить частые поломки современных кораблей.

В Комитете Палаты представителей США по вооруженным силам отмечают, что стоимость программы по строительству боевых кораблей выросла с 220 млн долларов до 470 млн долларов. Но даже несмотря на затраты, на кораблях часто возникают различные технические проблемы.

Как отметил вице-адмирал Томас Роуден, проблемы с кораблем нового типа USS Montgomery в Панамском канале возникли из-за ошибок местного техперсонала. По его словам, они проигнорировали инструкции американской стороны.

А вот поломки на кораблях Fort Worth и Freedom произошли в результате некомпетентности экипажей. Отметим, поломка Fort Worth привела к тому, что судно простаивало 184 дня. Этот простой обошелся казне в 5 млн долларов.

Из-за частых поломок на боевых судах, все корабли типа LCS прошли проверку на техническую исправность, а их экипажи прошли переобучение.