Опубликовано впечатляющее видео самой большой долины Марса (ВИДЕО) Европейское космическое агентство (ESA) на своем канале на YouTube опубликовало видео, на котором можно увидеть Mawrth Vallis — самую большую долину на Марсе. Видео было составлено из снимков, сделанных аппаратом Mars Express. Протяженность равнины составляет около 600 км, а глубина — 2 км. На видео можно увидеть регион поверхности Красной планеты от равнины Хриза до Аравийской земли. Регион, возраст которого четыре миллиарда лет усеян множественными кратерами, которые свидетельствуют о его богатой истории. На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама