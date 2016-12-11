Макс Фадеев и Наргиз сделали поклонникам новогодний подарок (ВИДЕО)

Продюсер написал музыку на стихи Александра Кочеткова «Баллада о прокуренном вагоне» (С любимыми не расставайтесь…).

Ценителям творчества Максима Фадеева хорошо известно, что чудеса под Новый год обязательно случаются. Вместе с певицей Наргиз композитор и продюсер приготовил для поклонников подарок. Максим написал музыку на стихи «Баллада о прокуренном вагоне» («С любимыми не расставайтесь») — это произведение Александра Кочеткова уже давно стало гимном всех влюбленных.

И это не просто стихи из знаменитой рязановской «Иронии судьбы», под которую мы каждый год загадываем желания и даем себе обещания на следующий год.

Новый клип Максима Фадеева и Наргиз — о том, что жизнь состоит совсем не из того, что мы пишем на полях в органайзерах. Она — из любви, такой чистой и сильной, что способна предотвратить любую беду.

В стихотворении «Баллада о прокуренном вагоне» рассказывается удивительная история любви Александра Кочеткова и его жены Нины Прозрителевой. В 1932 году поэт возвращался с Кавказа в Москву из отпуска, который они провели вместе.

Но даже когда поезд трогался, любимая не смогла отпустить мужа от себя, и он сошел на перрон, купив билет на три дня позже. Поезд сошел с рельс, а сразу по прибытии в столицу Кочетков выслал своей жене «Балладу».

Несмотря на то, что балладу Кочеткова большинство людей воспринимает, как новогодний стих из любимого фильма, это трагические строки.

Поэтому Максим, который является режиссером клипа, решил не придумывать замысловатого сюжета. Вместе с Наргиз они проникновенно пропели «Балладу о прокуренном вагоне» на фоне черно-белых декораций.

Бессмертные строки о любви в исполнении Максима Фадеева и Наргиз, визитной карточкой которых всегда была пронзительная проникновенность — это предновогодний подарок каждому, у кого в сердце — любовь.