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42-летний Андрей Губин не может построить новые отношения из-за несчастной любви


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11.12.16 12:09Сколько просмотров этой статьи230Сколько комментариев этой статьи0

Певец Андрей Губин дал откровенное интервью " Информинг.ру", в котором рассказал о том, почему к 42 годам он так ни разу и не женился.

В 90-х Андрей Губин был на пике своей популярности и миллионы россиянок мечтали о том, чтобы покорить сердце исполнителя хита «Зима-холода». Но в то время как поклонницы певца страдали от безответной любви к нему, сам Андрей пытался добиться расположения той единственной, которая была по душе ему самому.

По иронии судьбы артист, покоривший миллионы сердец, не смог завоевать любовь той девушки, с которой мечтал связать свою жизнь. Встретить другую такую же девушку Губину так и не посчастливилось, поэтому он к 42 годам так ни разу и не был женат.

В ходе съемок программы «Девяностые», транслируемой на телеканале ТВЦ, певец назвал имя девушки, которая навсегда похитила его сердце. Оказалось, что артиста покорила Анастасия Старыгина, сыгравшая девушку Лизу в клипе на одноименный хит Андрея.

Но дочь Игоря Старыгина, известного россиянам по роли мушкетера Арамиса, так и не ответила взаимностью кумиру миллионов. Анастасия вышла замуж за другого, родила ребенка и счастливо живет в браке, а Губин продолжает сравнивать всех женщин с ней.

Певец ранее признавался, что в его жизни было много женщин, но все они были «не те». Для Андрея главное видеть в женщине не сексуального партнера, а мать своих детей. Таких девушек звезде 90-х в жизни встретилось только три, но отношения ни с одной из них так и не закончились свадьбой.

«Одна из них от меня ушла. Вторая обладала настолько волевым характером, что я понял — она меня поломает», - рассказывал исполнитель в программе «Я подаю на развод» канала «Домашний» - «В третьей девушке я видел мать своих детей, но не видел сексуального партнера».

В последнее время Губин ведет затворнический образ жизни. Он живет в одиночестве в доме на Рублевском шоссе, ни с кем не общается и таит обиды на женщин, которые его разочаровали. Единственными развлечениями артиста являются шахматы и занятия спортом, которым он вынужден заниматься, чтобы его не одолел редкий недуг (левосторонняя прозопалгия), диагностированный у него более десяти лет назад и вынудивший Андрея уйти со сцены.

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Четверг, 22.12.2016

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