Оперативная информация за выходные по Николаевской области

В течение выходных в ГУНП в Николаевской области поступило 790 заявлений и сообщений от граждан об уголовных правонарушениях и других событиях.

Из них 153 — с признаками уголовных правонарушений.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Так, на территории области зарегистрировано 1 разбойное нападение, 8 грабежей, 1 угон транспортного средства, 1 хулиганство, 70 краж, 5 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, и 1 факт незаконного обращения с оружием.

В полицию Николаевской области поступили 4 сообщения о безвестно пропавших гражданах, разыскано 7 ранее безвестно пропавших, 3 из которых несовершеннолетние.

Правоохранители установили лиц, причастных к совершению 46 уголовных правонарушений.

Раскрыто 1 разбойное нападение, 5 грабежей, 1 хулиганство, 13 фактов краж, 5 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, и 1 факт незаконного обращения с оружием.