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"Прощайте, я уже мертва": В Киеве чудом спасли школьниц из "группы смерти" от самоубийства

20.02.17 09:22Сколько просмотров этой статьи73Сколько комментариев этой статьи0

В предсмертной записке, которую одна из девочек оставила родным, она написала, что сбросится с многоэтажки

В Киеве 15-летняя школьница пыталась покончить жизнь самоубийством из-за указаний, которые получала из "группы смерти". Правоохранители смогли разыскать ее на последнем этаже высотки. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Киеве.

В полиции заявили, что подросток вместе с подругой были участниками так называемых "групп смерти" в социальных сетях. Именно 18 февраля они должны были выполнить последнее задание - прыгнуть с многоэтажки.

Мама одной из девочек забила тревогу, когда нашла предсмертную записку. "Выяснилось, что девочка за несколько часов до этого выключила телефон, удалила свой профиль в социальной сети, однако при проверке мы обнаружили, что она была участником нескольких "групп смерти", которые пропагандируют культ насилия и жестокости, и читала книгу о самоубийстве", - говорит начальник Нацполиции Киева Андрей Крищенко.

Девочки калечили себя и собирались расстаться с жизнью из-за "заданий" в "группе смерти"

На поиски ребенка по тревоге подняли весь личный состав управления, также к поиску привлекли спецподразделение и Нацгвардию. Девочку нашли только спустя несколько часов с порезами рук на последнем этаже 16-этажки.

Отметим, что девочки были участниками суицидальной группы "Синий кит", в которых им давали задания делать порезы на руках в виде кита, цифр и слова "да" - на ноге. "Вместе они поднялись на верхний этаж, одна из школьниц испугалась и ушла.

Именно ее сначала разыскали полицейские, которым она рассказала, где может быть ее подруга. Однако на месте, где они разошлись, беглянки не было. На ее поиски ушло несколько часов – и в конце концов девочку нашли, она была в беспомощном состоянии и не могла объяснить, для чего это делает", - говорит Крищенко.

Сейчас жизни девочек ничего не угрожает, обе получают помощь от полицейского психолога. Полный текст читайте здесь: https://styler.rbc.ua/rus/zhizn/kieve-chudom-spasli-shkolnits-gruppy-smerti-1487503250.html

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