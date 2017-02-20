На Полтавщине ликвидирован транснациональный канал торговли женщинами

В Полтавской области правоохранители ликвидировали транснациональный канал торговли женщинами, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции.

Согласно информации, транснациональный канал торговли людьми вел в Турцию. Установлено, что к организации торговли "живым товаром" причастны жительницы Полтавской и Днепропетровской областей, 30-32 лет. Отмечается, что сообщницы вербовали молодых женщин в возрасте до 30 лет и обеспечивали их перемещения в Турцию.

Правоохранители предупредили выезд двух завербованных женщин за границу, остановив их вылет из аэропорта Борисполь. Начато досудебное расследование по части 2 статьи 149 УК Украины (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет. Проведен ряд санкционированных обысков по месту жительства вербовщицу, во время которых изъяты доказательства незаконной деятельности.