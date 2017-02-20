Верхний банер

На Полтавщине ликвидирован транснациональный канал торговли женщинами

20.02.17 08:25Сколько просмотров этой статьи60Сколько комментариев этой статьи0

В Полтавской области правоохранители ликвидировали транснациональный канал торговли женщинами, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции.

Согласно информации, транснациональный канал торговли людьми вел в Турцию. Установлено, что к организации торговли "живым товаром" причастны жительницы Полтавской и Днепропетровской областей, 30-32 лет. Отмечается, что сообщницы вербовали молодых женщин в возрасте до 30 лет и обеспечивали их перемещения в Турцию.

Правоохранители предупредили выезд двух завербованных женщин за границу, остановив их вылет из аэропорта Борисполь. Начато досудебное расследование по части 2 статьи 149 УК Украины (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет. Проведен ряд санкционированных обысков по месту жительства вербовщицу, во время которых изъяты доказательства незаконной деятельности.

Похожие новости

16.10.16 17:14На КПВВ "Зайцево" умер мужчина

14.08.15 14:11Конфликт на Донбассе: что дальше?

08.01.13 17:36Уплата налога на прибыль в 2013 году по-новому

03.01.10 12:32Правда, или почти вся правда, о бесплатных госактах на землю

07.04.09 11:47Благовещение на дамбе

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Понедельник, 20.02.2017

Закругление верхнее-левое

13:20Под Киевом ребенок выбросился из окна: родители забрали компьютер

13:10Мер Николаева призвал николаевцев пользоваться помощью государства и оформлять субсидии на оплату услуг ЖКХ

12:48Погибшему в АТО оперному певцу дали Героя Украины

12:30В Кабмине спрогнозировали, что будет с гривной в этом году

12:05Сегодня днем, 20 февраля, в Украине от 5 до 9 тепла

11:45Оперативная информация за выходные по Николаевской области

11:32В Украине сегодня отмечают День героев Небесной сотни

11:27Председатель Николаевской ОГА объявил повторный конкурс на должность директора ОДК

11:10Гороскоп на 20 февраля 2017 года по знакам зодиака

10:53Глава Николаевского облсовета огорчена инцидентом с пьяным Чмырем, осуждает его и считает, что он должен извиниться

10:46"Приходят с "Альфой", применяют силу". На адвокатов открыли травлю

10:39"Барселона" впервые в своей истории вышла на матч с одним испанцем в составе

10:26После угольной блокады Украине остается только молиться, чтобы советские АЭС выдержали нагрузку

10:11Николаевская фехтовальщица-колясочница Татьяна Позняк выиграла этап кубка мира в Венгрии

10:00Мастерски отомстил: таксист умыл зеленкой хитрую пассажирку (видео)

09:50Эксперты рассказали, каким хлебом кормят украинцев

09:38Украину заполонили подержанные автомобили из РФ

09:22"Прощайте, я уже мертва": В Киеве чудом спасли школьниц из "группы смерти" от самоубийства

09:08Названы крупнейшие экспортеры украинской одежды

09:00Что нужно делать в каждый из дней Масленицы

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

06.02.17 13:371680

У николаевцев три "бронзы" на молодежном чемпионате Украины по греко-римской борьбе

06.02.17 13:402020

"А куда ж я пойду жаловаться?" - николаевцы не хотят выходить из ЖЭКов

06.02.17 14:011410

10 февраля будут судить полицейских из Кривого Озера

06.02.17 14:241470

Гройсман назвал дополнительный источник дохода

Самые читаемые

11.02.17 18:1615130

Что подарить на 14 февраля мужчине, мужу, парню

14.02.17 18:4111350

Владислав Чайка: «В решении проблем ЖКХ нужны понимание, взвешенность и ответственная позиция городской власти»

09.02.17 16:189920

Великий пост 2017: когда начинается, питание, традиции

12.02.17 20:008350

Кто такой святой Валентин? Происхождение и история праздника святого Валентина

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама