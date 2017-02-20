Боевики интенсивно били на всех направлениях, у ВСУ потери

Незаконные вооруженные формирования на Донбассе 62 раза в сутки, 19 - 20 февраля, нарушили режим тишины. С тяжелого и другого вооружения они открывали огонь на всех трех направлениях. В результате у сил АТО один двухсотый и один трёхсотый.

Новость сообщает пресс-центр штаба АТО, передает «Пресса Украины».

«На Мариупольском направлении из минометов различных калибров захватчики обстреливали Гнутово, Новотроицкое, Лебединский и Зайцево. С гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - Гнутово, Павлополь, Гранитное, Водяное. БМП неоднократно вели огонь по Широкино. Противотанковые ракетные комплексы - по Водяном, а по Авдеевке - снайпер», - говорится в сообщении пресс-центра.

На Донетчине боевики применили против сил АТО 120-мм и 82-мм минометы в сочетании с гранатометами и стрелковым оружием. С этих видов оружия они били под Опытным, Авдеевкой, Троицким, Зайцевым, Луганским, Новгородским и Каменкой.

Нелегко пришлось и украинским бойцам, стоящим на Луганском направлении. По ним открывали интенсивный огонь из гранатометов и стрелкового оружия. Больше огневых атак пришлось на населенный пункт Валуйское.

В штабе АТО между тем просят жителей Донбасса не касаться снарядов и их осколков, если они были обнаружены вблизи их домов. Сначала их и место падения должны обследовать правоохранители. Это нужно для того, чтобы зафиксировать упавший боеприпас в первоначальном виде, чтобы потом можно было представить его в качестве доказательства в суде против России.

Напомним, пророссийские боевики продолжили обстреливать позиции украинской армии на всех направлениях фронта, используя тяжелую артиллерию. По состоянию на 18:00 состоялся 41 вражеский обстрел. В результате один военный ВСУ получил ранения.