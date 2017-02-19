Под Администрацией президента начались столкновения [видеотрансляция]

В драке участвовали нардеп Семены Семенченко и Егор Соболев.

Марш ОУН, который завершился у здания Администрации президента, перерос в столкновения активистов с полицией. У АП выстроился кордон силовиков и уже к ближе к вечеру стало больше людей в камуфляже и балаклавах. На месте происшествия находится руководитель патрульной полиции Александр Фацевич.

Как сообщил нардеп Семен Семенченко, который находится там, столкновения возникли из-за того, что правоохранители не давал возможности протестующим пройти по улице Институтской.

Оказывают правонарушения - препятствуют работе народных депутатов Украины, не показывают своих удостоверений, не показывают номеров на шлемах, - сказал Семенченко.

Также на месте акции ОУН полиция установила заградительную сетку. Начали раздаваться взрывы - скорее всего это петарды или взрывпакеты.

Как отметило "Громадське.ТВ", протестующие бросали петарды в полицию и пытались сломать ограду, установленную правоохранителями, чтобы пройти в здание Администрации президента.

Добровольцы "Красного Креста", которые дежурят на Майдане, сообщили о по меньшей мере десять пострадавших в результате столкновений. По их словам, один из потерпевших получил черепно-мозговую травму.

Также "Радио Свобода" Егор Соболев сообщил, что полиция задержала командира батальона ОУН Николая Кохановского. По его словам, Кохановского увезли в автозаке. Всего полиция также задержала еще по меньшей мере 7 человек.

Полиция данную информацию пока не подтвердила.

Самому Соболеву в ходе потасовки разбили лицо.

Поздравляю президента Порошенко и министра внутренних дел Авакова. Стянул в район Банковой несколько тысяч правоохранителей. Этим господам удалось разорвать митинг людей, выступающих против торговли с оккупированными территориями, нескольких задержать, нескольких сделать клиентами "скорой", а главное разорвать палатку, которую мы хотели установить на углу Банковой и Институтской. Блестящая победа новой полиции вместе с Нацгвардией. Что тут скажешь? Кто с нами, кто понимает, что так оставлять дальше это нельзя - приходите. Кто не может сейчас в ночи, завтра в 19:00 ждем под стелой, - написал он в "Фейсбуке".