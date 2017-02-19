На Майдане митингуют в поддержку блокады Донбасса

В рупор выкрикивают антипрезидентские лозунги.

В центре Киева на Майдане Незалежности прошла акция, организованная ОУН и бойцами добровольческих батальонов - так называемое Вече в поддержку блокады торговли с оккупированными территориями Донбасса.

По данным Украинской правды, у Стеллы на Майдане, собралось около тысячи участников, среди них много людей пожилого возраста и молодежи.

Со сцены у Стеллы выступают народные депутаты из фракции "Самопомич" Семен Семенченко и Егор Соболев, а также внефракционный Владимир Парасюк.

"Мы хотим, чтоб нас услышал Порошенко. Если не услышит, то его карьера скоро закончится", - несется с трибуны, передает Страна.юа. Также звучат угрозы в адрес предпринимателя Рината Ахметова.

Семен Семенченко, выступая на митинге, заявил, что власть не будет разгонять участников блокады пока в Киеве будут идти митинги - до 22 февраля. А потом, по его словам, у Порошенко уже разработан план по зачистке активистов, которая, как утверждает Семенченко, намечена на 23 февраля.

Также Семенченко заявил, что с понедельника под стеллой на Майдане будет установлена палатка, где все желающие могут записаться и поехать присоединиться к блокаде Донбасса.

"Мы берем на себя питание, проезд, проживание. Раз в три дня на Донбасс будет ходить автобус", - заявил Семенченко.

Митингующие двинулись на улицу Институтскую по направлению к Администрации президента. В рупор выкрикивают антипрезидентские лозунги.

Меры безопасности в центре столицы усилены. Кроме того, установлены рамки металлоискателя на Крещатике и Европейской площади.