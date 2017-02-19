06.02.17 08:001450
В США белка защитила дом от грабителя
|19.02.17 18:50
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Домашняя белка по имени Джой выгнала грабителя из дома своего хозяина на прошлой неделе. Она накинулась на подростка, когда тот пытался взломать в доме сейф. Белка царапала его до тех пор, пока грабитель не убежал.
Домашняя белка по имени Джой выгнала грабителя из дома своего хозяина на прошлой неделе. Она накинулась на подростка, когда тот пытался взломать в доме сейф. Белка царапала его до тех пор, пока грабитель не убежал.
Придя домой, американец Адам Перл понял, что в доме что-то произошло. Увидев несколько открытых дверей, он заметил и следы взлома на сейфе.
Преступник , имя которого не разглашается, рассказал полицейским, что белка нападала на него и пугала. «Он сказал, что почти ничего не взял и ушел так быстро, как только смог», — сообщил руководитель отдела полиции в Меридане.
Как оказалось, подозреваемый был обвинен в незаконном проникновении в 4 дома. Его имя не разглашается, поскольку он является несовершеннолетним.
Белку Джой Перл нашел в цветочном ботаническом саду дочери своего друга. Зверьку был лишь месяц от роду, и его глазки еще были закрыты. Перл взял выхаживать бельчонка, кормил каждые 2 часа.
«У него темперамент кошки, — сказала Перл. — Когда Джой хочет внимания, то будет бежать к вам и карабкаться вверх по ноге.»
Джой ест орехи и зелень, а шпинат — его любимое лакомство. Он прячет некоторые лакомства в комнатных растениях.
За то, что Джой смог защитить дом, хозяин купил питомцу любимые конфеты.