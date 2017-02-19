В США белка защитила дом от грабителя

Домашняя белка по имени Джой выгнала грабителя из дома своего хозяина на прошлой неделе. Она накинулась на подростка, когда тот пытался взломать в доме сейф. Белка царапала его до тех пор, пока грабитель не убежал.

Придя домой, американец Адам Перл понял, что в доме что-то произошло. Увидев несколько открытых дверей, он заметил и следы взлома на сейфе.

Преступник , имя которого не разглашается, рассказал полицейским, что белка нападала на него и пугала. «Он сказал, что почти ничего не взял и ушел так быстро, как только смог», — сообщил руководитель отдела полиции в Меридане.

Как оказалось, подозреваемый был обвинен в незаконном проникновении в 4 дома. Его имя не разглашается, поскольку он является несовершеннолетним.

Белку Джой Перл нашел в цветочном ботаническом саду дочери своего друга. Зверьку был лишь месяц от роду, и его глазки еще были закрыты. Перл взял выхаживать бельчонка, кормил каждые 2 часа.

«У него темперамент кошки, — сказала Перл. — Когда Джой хочет внимания, то будет бежать к вам и карабкаться вверх по ноге.»

Джой ест орехи и зелень, а шпинат — его любимое лакомство. Он прячет некоторые лакомства в комнатных растениях.

За то, что Джой смог защитить дом, хозяин купил питомцу любимые конфеты.