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В СМИ появилось видео нападения на офис николаевского депутата

19.02.17 16:00Сколько просмотров этой статьи55Сколько комментариев этой статьи0

Глава Николаевской ячейки организации «Украинский выбор — Право народа», внефракционный депутат областного совета Максим Невенчанный обнародовал на странице в Facebook записи с камер видеонаблюдения, на которых зафиксирован момент нападения на его офис в ночь на воскресенье, 19 февраля.

Как сообщает "Новостной Николаев", на записях видно, как трое молодых парней в специфической одежде — куртки с капюшонами, у одного рюкзак за плечами, подходят ко входу, за которым располагается офис Максима Невенчанного, чем-то забрасывают фасад, вследствие чего стекло оказывается разбито, а офис забрызган зелёнкой, и боязливо убегают туда, откуда и пришли.

«Очень похожи на тех ребят из Правого сектора, которые приходили ко мне на мероприятия. Приходили и просили денег на поддержку их "общественной деятельности". А еще ранее обвиняли меня в том, что я якобы хотел чтобы они работали на меня и я, якобы, предлагал им за это деньги», - написал Максим Невенчанный.

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