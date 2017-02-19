Сутки в АТО: отбита атака под Авдеевкой

Шестеро военных получили ранения, трое травмированы.

За прошедшие сутки на Донбассе зафиксировано 105 обстрелов, в результате чего шестеро военных ранены, трое травмированы, сообщает штаб АТО.

Отмечается, что в районе Авдеевки около 5.00 произошло боевое столкновение. Нападение сепаратистов отбито.

На Донецком направлении из 122-мм артиллерии сепаратисты обстреливали Невельское.

Из минометов различных калибров, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия сепаратисты вели огонь по Новолуганському, Авдеевке, Пескам, Каменке, Невельскому, Троицкому, Луганскому, Новоселовке, Опытному и Зайцево. Новолуганское обстреливал снайпер, а по Троицкому вели огонь из БМП.

На Луганском направлении из минометов различных калибров противник вел огонь по Новоалександровке и Крымскому, а из гранатометов по Станице Луганской и Новозвановке.

Из противотанковых ракетных комплексов захватчики обстреливали Крымское.

На Мариупольском направлении из артиллерии 122-мм боевики обстреливали Водяное и Новогригорьевку. Из минометов различных калибров Марьянку, Старогнатовку, Водяное, Павлополь, Красногоровку, Новотроицкое, а из гранатометов и стрелкового оружия – Павлополь, Гнутово, Водяное, Широкино, Талаковку.

По Широкино открывали огонь из БМП противника. Вечером захватчики выпустили по нашим позициям вблизи Водяного тридцать снарядов реактивных систем залпового огня БМ-21 Град.