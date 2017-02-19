Верхний банер

Сутки в АТО: отбита атака под Авдеевкой

19.02.17 14:15Сколько просмотров этой статьи59Сколько комментариев этой статьи0

Шестеро военных получили ранения, трое травмированы.

За прошедшие сутки на Донбассе зафиксировано 105 обстрелов, в результате чего шестеро военных ранены, трое травмированы, сообщает штаб АТО.

Отмечается, что в районе Авдеевки около 5.00 произошло боевое столкновение. Нападение сепаратистов отбито.

На Донецком направлении из 122-мм артиллерии сепаратисты обстреливали Невельское.

Из минометов различных калибров, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия сепаратисты вели огонь по Новолуганському, Авдеевке, Пескам, Каменке, Невельскому, Троицкому, Луганскому, Новоселовке, Опытному и Зайцево. Новолуганское обстреливал снайпер, а по Троицкому вели огонь из БМП.

На Луганском направлении из минометов различных калибров противник вел огонь по Новоалександровке и Крымскому, а из гранатометов по Станице Луганской и Новозвановке.

Из противотанковых ракетных комплексов захватчики обстреливали Крымское.

На Мариупольском направлении из артиллерии 122-мм боевики обстреливали Водяное и Новогригорьевку. Из минометов различных калибров Марьянку, Старогнатовку, Водяное, Павлополь, Красногоровку, Новотроицкое, а из гранатометов и стрелкового оружия – Павлополь, Гнутово, Водяное, Широкино, Талаковку.

По Широкино открывали огонь из БМП противника. Вечером захватчики выпустили по нашим позициям вблизи Водяного тридцать снарядов реактивных систем залпового огня БМ-21 Град.

Похожие новости

07.02.17 12:49Из Николаева в Авдеевку отвезли тонны продуктов и тысячи теплых вещей

28.01.17 09:31Сутки в АТО: 60 обстрелов, трое ранены

24.01.17 08:14Сутки в АТО: выросло количество обстрелов

08.01.17 21:09Сутки АТО: 28 обстрелов, трое раненых

07.01.17 09:28Сутки в АТО: 42 обстрела, двое раненых

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Воскресенье, 19.02.2017

Закругление верхнее-левое

19:19В Украине появился город с "умным" освещением улиц

18:50В США белка защитила дом от грабителя

18:27Крупнейшую в мире парусную яхту миллиардера Андрея Мельниченко арестовали в Гибралтаре

18:03Миколаївські десантники стали призерами у змаганнях на Кубок учасників АТО з футзалу

17:45«Вчера в Николаеве состоялась премьера моей «Молитвы», - Александр Гоноболин

17:36Какие продукты повышают гемоглобин?

17:26Появилось вино для домашних животных

17:17На Майдане митингуют в поддержку блокады Донбасса

17:04Тактаров отказался от предложения Голливуда сыграть убивающего мирных украинцев русского

16:44Умерла легендарная украинская легкоатлетка

16:25Неужели вы думаете, что это разлив нефти? (видео)

16:00В СМИ появилось видео нападения на офис николаевского депутата

15:43Медики назвали неожиданные причины рака

15:29В Николаеве почтили память Героев Небесной сотни

14:46В США открыли первый в мире кинотеатр виртуальной реальности

14:15Сутки в АТО: отбита атака под Авдеевкой

13:56В Украину придет весеннее тепло

13:37Какие продукты помогут избавиться от головной боли

13:25Во Львове с крыши церкви упала ледяная глыба, убив насмерть женщину

13:12Губернатор ожидает адекватной реакции соответствующих органов на выходку депутата Чмыря

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

05.02.17 19:302270

Как украинцам уехать на работу в Италию

05.02.17 19:501640

В Николаеве возле Варваровского моста столкнулись сразу три автомобиля

05.02.17 20:212090

60-летний петербуржец обошёл всю Землю за 676 дней пешком

05.02.17 20:301640

В подвале лондонского отеля нашли записи концертов Боба Марли 70-х годов

Самые читаемые

11.02.17 18:1614980

Что подарить на 14 февраля мужчине, мужу, парню

14.02.17 18:4111120

Владислав Чайка: «В решении проблем ЖКХ нужны понимание, взвешенность и ответственная позиция городской власти»

09.02.17 16:189700

Великий пост 2017: когда начинается, питание, традиции

12.02.17 20:008160

Кто такой святой Валентин? Происхождение и история праздника святого Валентина

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама