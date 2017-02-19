05.02.17 19:302270
Сутки в АТО: отбита атака под Авдеевкой
|19.02.17 14:15
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Шестеро военных получили ранения, трое травмированы.
Шестеро военных получили ранения, трое травмированы.
За прошедшие сутки на Донбассе зафиксировано 105 обстрелов, в результате чего шестеро военных ранены, трое травмированы, сообщает штаб АТО.
Отмечается, что в районе Авдеевки около 5.00 произошло боевое столкновение. Нападение сепаратистов отбито.
На Донецком направлении из 122-мм артиллерии сепаратисты обстреливали Невельское.
Из минометов различных калибров, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия сепаратисты вели огонь по Новолуганському, Авдеевке, Пескам, Каменке, Невельскому, Троицкому, Луганскому, Новоселовке, Опытному и Зайцево. Новолуганское обстреливал снайпер, а по Троицкому вели огонь из БМП.
На Луганском направлении из минометов различных калибров противник вел огонь по Новоалександровке и Крымскому, а из гранатометов по Станице Луганской и Новозвановке.
Из противотанковых ракетных комплексов захватчики обстреливали Крымское.
На Мариупольском направлении из артиллерии 122-мм боевики обстреливали Водяное и Новогригорьевку. Из минометов различных калибров Марьянку, Старогнатовку, Водяное, Павлополь, Красногоровку, Новотроицкое, а из гранатометов и стрелкового оружия – Павлополь, Гнутово, Водяное, Широкино, Талаковку.
По Широкино открывали огонь из БМП противника. Вечером захватчики выпустили по нашим позициям вблизи Водяного тридцать снарядов реактивных систем залпового огня БМ-21 Град.