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Во Львове с крыши церкви упала ледяная глыба, убив насмерть женщину

19.02.17 13:25Сколько просмотров этой статьи65Сколько комментариев этой статьи0

В центре исторической части Львова в результате падения с крыши церкви глыбы льда погибла женщина. Об этом пишет Телеграф.

Как сообщила пресс-секретарь Главного управления Нацполиции области Светлана Добровольская, сегодня в 11.07 правоохранителям поступила информация о том, что на улице Краковской с крыши Преображенской церкви, возле главного входа в храм, на прохожую упала глыба льда. От полученных травм женщина погибла на месте происшествия.

Медики, прибывшие на вызов, констатировали смерть женщины.

Следственно-оперативная группа, которая работает на месте происшествия, установила, что погибшей является 80-летняя жительница одного из сел Львовской области

По предварительным данным, пенсионерка приехала во Львов к родственникам. На месте происшествия находится ее дочь.

Решается вопрос об открытии уголовного производства.

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