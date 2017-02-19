Во Львове с крыши церкви упала ледяная глыба, убив насмерть женщину

В центре исторической части Львова в результате падения с крыши церкви глыбы льда погибла женщина. Об этом пишет Телеграф.

Как сообщила пресс-секретарь Главного управления Нацполиции области Светлана Добровольская, сегодня в 11.07 правоохранителям поступила информация о том, что на улице Краковской с крыши Преображенской церкви, возле главного входа в храм, на прохожую упала глыба льда. От полученных травм женщина погибла на месте происшествия.

Медики, прибывшие на вызов, констатировали смерть женщины.

Следственно-оперативная группа, которая работает на месте происшествия, установила, что погибшей является 80-летняя жительница одного из сел Львовской области

По предварительным данным, пенсионерка приехала во Львов к родственникам. На месте происшествия находится ее дочь.

Решается вопрос об открытии уголовного производства.