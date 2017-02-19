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Губернатор ожидает адекватной реакции соответствующих органов на выходку депутата Чмыря

19.02.17 13:12Сколько просмотров этой статьи67Сколько комментариев этой статьи0

Председатель Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко уверен, что правоохранительная система даст адекватную оценку выходкам депутата областного совета от ВО «Батьківщина» Сергея Чмыря, который пытался откупиться от полицейских, остановивших его пьяным за рулем автомобиля.

Об этом Савченко написал у себя на странице в социальной сети Facebook.

Напомним, ранее сообщалось о том, что днем 16 февраля в Николаеве на улице Херсонское шоссе в районе пересечения с улицей Новозаводской, патрульные полицейские остановили автомобиль «Toyota Land Cruiser», за рулем которого находился депутат Сергей Чмырь в состоянии алкогольного опьянения.

Позже пресс-служба Управления патрульной полиции Николаева опубликовала видеозапись инцидента. Выяснилось, что Чмырь пытался дать взятку в размере 1000 гривен патрульным полицейским, чтобы они его отпустили.

Как известно, Сергей Чмырь не только депутат, но и руководитель, директор государственного предприятия «Опытное хозяйство «Агрономия».

«В большинстве европейских стран депутат - это образец нравственности и законопослушания, который своим примером закрепляет принципы, по которым живет общество. К сожалению, у нас некоторые народные избранники этого не понимают. В то время, когда остро стоит вопрос возвращения доверия к власти, а депутаты и есть власть, некоторые из них своими поступками наоборот продолжают разрушать это самое доверие общества», - написал Савченко.

«Нетрезвый водитель за рулем - убийца. И того, кто позволил себе сесть за руль пьяным, да еще и после того, как ранее фигурировал в уголовных делах по ДТП, нужно не просто штрафовать, но и лишать водительских прав. Это моя личная позиция как гражданина Украины, - добавил он. - А относительно «депутатской тысячи», то мне интересно - какую же заработную плату получал и получает депутат-директор, управляющий уже 12 лет государственным предприятием, что он не только сумел «разжиться» шикарными особняками и приобрести недешевое авто, а еще и с такой легкостью может позволить «разбрасываться» тысячами гривен? Уверен, правоохранительная система даст адекватную оценку выходкам этого «избранника народа». Также надеюсь, что депутатский корпус Николаевского областного совета и лично председатель областного совета не останутся в стороне и отреагируют на то, что произошло».

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Воскресенье, 19.02.2017

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