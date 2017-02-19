На трассе Николаев-Днепр водитель фуры уснул за рулем

На злополучной автодороге Н-11 «Николаев-Днепр» опять авария. На этот раз водитель седельного тягача умудрился уснул за рулем и съехал в кювет.

Об этом в Фейсбуке сообщил глава Новобугской районной государственной администрации Сергей Иванов: происшествие случилось неподалеку райцентра: «Просим прощения за временные трудности в движении транспорта на участке Н-11 у Нового Буга.

Продолжаются работы по вытаскиванию грузового автомобиля, который съехал на обочину. Задействован транспорт Новобугского райавтодора и автокран соседней Баштанки, - написал Сергей Иванов.