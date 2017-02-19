05.02.17 12:003600
Неизвестные замордовали священника
|19.02.17 09:32
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В селе Васильевка, Беляевского района Одесской области в ночь с 16 на 17 февраля было совершено разбойное нападение на приходской дом при Петро-Павловском храме. В результате пострадал священник - протоиерей Алексий.
В селе Васильевка, Беляевского района Одесской области в ночь с 16 на 17 февраля было совершено разбойное нападение на приходской дом при Петро-Павловском храме. В результате пострадал священник - протоиерей Алексий.
Об этом сообщила пресс-служба Одесской епархии УПЦ.
Около трех часов ночи, священник, проживающий с семьей в доме при церкви, был разбужен посторонними звуками. Пройдя в соседнее помещение, он обнаружил там злоумышленника, который сразу на него набросился.
Мужчина смог нейтрализовать нападающего, однако среагировал подельник грабителя. Металлической монтировкой он начал наносить удары священнику по голове и телу. После этого преступники скрылись.
У священника оказались разбитыми кожные покровы головы, у него также многочисленные гематомы и кровоподтеки лица, шеи и плеч. Пострадавшему пришлось оказывать неотложную медицинскую помощь в медучреждении. Его состояние оценивается как средне-тяжелое.
На месте преступления работали специалисты МВД. Личности нападавших пока не установлены.