Неизвестные замордовали священника

19.02.17 09:32Сколько просмотров этой статьи52Сколько комментариев этой статьи0

В селе Васильевка, Беляевского района Одесской области в ночь с 16 на 17 февраля было совершено разбойное нападение на приходской дом при Петро-Павловском храме. В результате пострадал священник - протоиерей Алексий.

Об этом сообщила пресс-служба Одесской епархии УПЦ.

Около трех часов ночи, священник, проживающий с семьей в доме при церкви, был разбужен посторонними звуками. Пройдя в соседнее помещение, он обнаружил там злоумышленника, который сразу на него набросился.

Мужчина смог нейтрализовать нападающего, однако среагировал подельник грабителя. Металлической монтировкой он начал наносить удары священнику по голове и телу. После этого преступники скрылись.

У священника оказались разбитыми кожные покровы головы, у него также многочисленные гематомы и кровоподтеки лица, шеи и плеч. Пострадавшему пришлось оказывать неотложную медицинскую помощь в медучреждении. Его состояние оценивается как средне-тяжелое.

На месте преступления работали специалисты МВД. Личности нападавших пока не установлены.

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