05.02.17 12:003600
Пьяные украинские военные на БТР устроили ЧП рядом с границей с Крымом
|19.02.17 09:50
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Пьяные украинские военные на БТР устроили ЧП в Херсонской области рядом с границей с Крымом, сообщает в своем блоге экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко.
Пьяные украинские военные на БТР устроили ЧП в Херсонской области рядом с границей с Крымом, сообщает в своем блоге экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко.
«Около 03:00 18.02.17, во время военных учений Вооруженных Сил Украины в Геническом районе Херсонской области у границы с Крымом произошло ЧП. БТР ВСУ сбил на полном ходу электроопору, несущую 35 тысяч вольт в районе села Москаленко. В связи с чем была обесточена большая часть населённых пунктов Генического района.
Кроме того, были лишены мобильной связи, так как вышки связи были без электричества.
В ответ на претензии со стороны Херсоноблэнерго руководство ВСУ попросту послало.
Как утверждают свидетели, что экипаж БТРа был «в стельку» пьян. И был даже не в состоянии выбраться из застрявшей бронемашины.
Только после обеда электрикам удалось восстановить подачу напряжения к населённым пунктам.
Слава доблестным ВСУ! То татарский лагерь под алкогольным опьянением разгромят, то электроопору собьют», — написал Журавко.