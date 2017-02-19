Пьяные украинские военные на БТР устроили ЧП рядом с границей с Крымом

Пьяные украинские военные на БТР устроили ЧП в Херсонской области рядом с границей с Крымом, сообщает в своем блоге экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко.

«Около 03:00 18.02.17, во время военных учений Вооруженных Сил Украины в Геническом районе Херсонской области у границы с Крымом произошло ЧП. БТР ВСУ сбил на полном ходу электроопору, несущую 35 тысяч вольт в районе села Москаленко. В связи с чем была обесточена большая часть населённых пунктов Генического района.

Кроме того, были лишены мобильной связи, так как вышки связи были без электричества.

В ответ на претензии со стороны Херсоноблэнерго руководство ВСУ попросту послало.

Как утверждают свидетели, что экипаж БТРа был «в стельку» пьян. И был даже не в состоянии выбраться из застрявшей бронемашины.

Только после обеда электрикам удалось восстановить подачу напряжения к населённым пунктам.

Слава доблестным ВСУ! То татарский лагерь под алкогольным опьянением разгромят, то электроопору собьют», — написал Журавко.