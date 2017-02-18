В Бельгии поезд сошел с рельсов, около 20 человек ранены

Согласно информации, поезд сошел с рельсов и упал на бок на выезде с вокзала Лювена. Состояние пострадавших пока неизвестно. Железнодорожное движение на разных направлениях приостановлено.

Как сообщается, около 20 человек получили ранения.

По данным издания, инцидент произошел в субботу в 13.34 (14.34 по Киеву) в центральной части Бельгии. Как сообщил оператор железных дорог Бельгии компания Infrabel, "поезд сошел с рельсов и упал на бок на выезде с вокзала Лювена". Состав направлялся в коммуну Де-Панне на границе с Францией. Сообщается, что состояние пострадавших пока неизвестно.

В результате происшествия железнодорожное движение на разных направлениях приостановлено. Причины инцидента пока неизвестны.