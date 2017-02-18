04.02.17 20:081540
В Бельгии поезд сошел с рельсов, около 20 человек ранены
|18.02.17 16:34
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Согласно информации, поезд сошел с рельсов и упал на бок на выезде с вокзала Лювена. Состояние пострадавших пока неизвестно. Железнодорожное движение на разных направлениях приостановлено.
Согласно информации, поезд сошел с рельсов и упал на бок на выезде с вокзала Лювена. Состояние пострадавших пока неизвестно. Железнодорожное движение на разных направлениях приостановлено.
Как сообщается, около 20 человек получили ранения.
По данным издания, инцидент произошел в субботу в 13.34 (14.34 по Киеву) в центральной части Бельгии. Как сообщил оператор железных дорог Бельгии компания Infrabel, "поезд сошел с рельсов и упал на бок на выезде с вокзала Лювена". Состав направлялся в коммуну Де-Панне на границе с Францией. Сообщается, что состояние пострадавших пока неизвестно.
В результате происшествия железнодорожное движение на разных направлениях приостановлено. Причины инцидента пока неизвестны.