04.02.17 20:081540
На трассе «Одесса-Киев» обстреляли автобус: ранен пассажир
|18.02.17 14:23
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Минувшей ночью неизвестные обстреляли пассажирский автобус, двигавшийся по маршруту «Одесса-Киев». Один человек получил огнестрельное ранение.
Минувшей ночью неизвестные обстреляли пассажирский автобус, двигавшийся по маршруту «Одесса-Киев». Один человек получил огнестрельное ранение.
В ГУНП сообщили, что инцидент произошел, когда автобус, регулярно работающий на этом маршруте, проезжал Любашевский район Одесской области, пишет УНИАН.
По данным главка, в полицию поступил сигнал о том, что в районную больницу доставлен мужчина 1971 года рождения с огнестрельным ранением правого бедра.
«Установлено, что неизвестные стреляли на 304-м км трассы «Киев-Одесса», пуля пробила обшивку движущегося автобуса и попала в пассажира», — сообщили в полиции.
Уголовное производство открыто по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК Украины. Проводятся неотложные оперативно-следственные действия.