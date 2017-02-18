На трассе «Одесса-Киев» обстреляли автобус: ранен пассажир

Минувшей ночью неизвестные обстреляли пассажирский автобус, двигавшийся по маршруту «Одесса-Киев». Один человек получил огнестрельное ранение.

В ГУНП сообщили, что инцидент произошел, когда автобус, регулярно работающий на этом маршруте, проезжал Любашевский район Одесской области, пишет УНИАН.

По данным главка, в полицию поступил сигнал о том, что в районную больницу доставлен мужчина 1971 года рождения с огнестрельным ранением правого бедра.

«Установлено, что неизвестные стреляли на 304-м км трассы «Киев-Одесса», пуля пробила обшивку движущегося автобуса и попала в пассажира», — сообщили в полиции.

Уголовное производство открыто по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК Украины. Проводятся неотложные оперативно-следственные действия.