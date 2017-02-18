На Миколаївщині під виглядом «санітарної чистки» знищується історичний ліс

В селі Богачівка Кривоозерського району Миколаївської області місцеві жителі взялися протистояти знищенню лісу, який було насаджено ще на початку ХХ століття.

Як повідомляє "Миколаївська Правда", люди помітили, що з лісу останніми днями виїжджають вантажівки, наповнені зрізаними столітніми дубами. Небайдужі до долі зелених насаджень жителі заблокували дроворубів, а на місце події викликали поліцію та журналістів:

– Я вчора особисто бачив, коли виїжджала ось ця машина з дубом. І вчора ми почали піднімати це питання, зізвонюватися – хто може, хто хоче, щоб зберегти цей ліс. Бо як тільки весна – ми проводимо весь час в лісі. Я хотів би, щоб покарали їх. Щоб цього більше не було, – говорить місцевий житель Сергій Лущевський.

Бригада пильщиків,яку упіймали за роботою, не відмовляється, що зрізані дерева – це їхня робота. Працюють, мовляв, за договором з лісництвом. Однак жодних підтверджуючих документів, як то порубковий квиток чи договір, при собі не мали.

На місце викликали і відповідальних осіб з лісництва. Вони з собою документів, окрім ксерокопії порубкового білету, не привезли. Але взялися переконувати, що порушень в діях лісорубів немає. За їхніми словами, відбувається санітарна очистка лісу. А повалені дерева – підлягають спилюванню. Навіть ті, які з першого погляду абсолютно здорові. І це при тому, що поруч стоять абсолютно висохлі, але незаймані стовбури.

Переконували також, що на кожному пневі має бути спеціальна мітка – відбиток клейма, що означає дозвіл на вирубку. Але такої мітки, окрім лісників, ніхто не побачив…

Захисників природи така відповідь не задовольнила. Тому представники лісництва разом з поліцейським поїхали до Врадіївки за підтверджуючими документами.

На місці вирубки разом із активістами приїхала і голова Богачівської сільради. Наталія Котик запевняє, що також виступає за збереження лісу. Але ці землі понад 6 років тому перейшли під контроль Врадіївського лісництва, тому в неї не має повноважень втручатися в його діяльність:

– Тут лес этот был аллеями. А теперь передали лесничеству – получается вот такой бардак. За этот лес мы уже давно с Врадиевским лесничеством воюем. А воз и ныне там.

Як розповідають люди, ліс висадили ще за панських часів. Пізніше його доглядали місцеві. Колись він мав стратегічне значення на випадок військових дій. Очевидно, тепер для підприємливих громадян його цінність тільки в легкому заробітку. Вартість однієї вантажівки з дровами близько 5 тисяч гривень.

За кілька годин лісники повернулися з пакетом документів. За їхніми словами, таксацію, тобто відбір дерев, які належить вирубати, проводили столичні спеціалісти. Однак директор Врадіївського лісництва пообіцяв провести перевірку, чи не знищено дерева, що не підлягають спилу.

Для оперативно-слідчої групи представлених лісниками документів виявилося достатньо, щоб не затримувати вирубщиків. Та все ж сторони суперечки домовилися зрубані дерева залишити на території села до оголошення результатів перевірки.

Люди майже не сподіваються, що місцева інспекція виявить порушення в діях лісорубів. Це ж практично підписати самим собі вирок. Захисники ж лісу плекають надію, що на їхню ситуацію звернуть увагу уповноважені органи влади, інакше ліс не захистити від таких “санітарів”.